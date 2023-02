Kraków. Studenci z AGH Space Systems ponownie najlepszą drużyną świata w International Rover Challenge 2023 w Indiach

Pierwszą z serii konkurencji była Astrobiology Expedition. Zadanie polegało na zbadaniu kilku miejsc, pobraniu próbek gleby do późniejszej analizy i sprawdzeniu, czy znajdują się w nich formy życia. Kolejna konkurencja to Instrument Deployment and Maintenance Operation. Operatorzy, posługując się wyłącznie obrazem z kamer umieszczonych na chwytaku i masztach łazika, musieli za pomocą manipulatora obsłużyć specjalistyczny panel operatorski, a także umieścić obiekt w wyznaczonym miejscu. Następnie, sterując łazikiem, przeszukali teren symulujący powierzchnię Marsa i precyzyjnie ułożyli odnalezione przedmioty we wskazanych przez sędziów miejscach.

Na studentów czekała także konkurencja Autonomous Expedition. Polegała na autonomicznym przejeździe łazika po nieznanym wcześniej terenie, gdzie jedynym drogowskazem były czarne strzałki. Robot musiał nie tylko zapamiętać wskazywany przez strzałkę kierunek, ale także dotrzeć do następnej z nich, omijając napotkane na drodze przeszkody. W tej konkurencji kluczową rolę odgrywały algorytmy autonomicznej nawigacji oraz precyzyjne sensory lokalizacji. Choć niespodziewane problemy techniczne uniemożliwiły Kalmanowi przejazd przez cały tor, sędziowie docenili wiedzę studentów z AGH, przyznając im maksymalną ilość punktów za przedstawienie zaimplementowanych rozwiązań.