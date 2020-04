Kraków. Strefa płatnego parkowania zawieszona do odwołania

Miasto zdecydowało się więc wydłużyć okres zawieszenia strefy płatnego parkowania i teraz już nie do konkretnej daty, a do odwołania. Pierwotnie czas niepobierania opłat za parkowanie miał trwać do końca marca, potem został wydłużony do 11 kwietnia.

- Takie rozwiązanie pozwala na lepsze funkcjonowanie mieszkańców w tym czasie – szczególnie tych, którzy dojeżdżają do pracy w centrum Krakowa lub opiekują się bliskimi osobami, które tam mieszkają - informują w magistracie. - Decyzja przyczynia się również do zmniejszenia rozprzestrzeniania się koronawirusa dzięki ograniczeniu częstotliwości bezpośrednich kontaktów mieszkańców - dodają.

Przypomnijmy, że parkowanie w strefie umożliwia abonament, natomiast za postój krótkotrwały płacił się w parkomatach (również za pomocą telefonu komórkowego). Centrum Krakowa zostało podzielone na trzy strefy płatnego parkowania. Pierwsza i kolejna godzina postoju wynosi odpowiednio: podstrefa A – 6 zł, podstrefa B – 5 zł, podstrefa C – 4 zł.