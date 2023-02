Kraków. Strażacy ćwiczyli w wyburzanej galerii Plaza. Tak wygląda teraz miejsce, w którym niedawno robiliście zakupy Piotr Tymczak Redakcja Kraków

Na terenie nieużytkowanej galerii handlowej w Krakowie (była galeria Plaza) ćwiczyli małopolscy strażacy. Relację z ćwiczeń zamieścili w mediach społecznościowych. To też okazja do tego, by zobaczyć, jak wygląda w środku ta likwidowana i demontowana dawna galeria.