Krakow. Straż miejska przyłapała kobiety, które ukradły... znaki drogowe

Spacer z tarczą Be-jedynki oraz tabliczką ,,Do przejścia dla pieszych” trwał do momentu spotkania z patrolem straży miejskiej.

Na jego widok kobiety rzuciły znaki w krzaki, licząc na to, że strażnicy tego nie zauważą. Ponieważ sytuacja nie budziła wątpliwości, sprawę przekazano policji.