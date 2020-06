Weekend z ociepleniem. Możliwy przelotny deszcz i burze

W sobotę na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce przelotne opady deszczu (do 5 mm). Poza tym pogodnie. Od 18 st. na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 25 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, w porywach do 50km/h, południowo-zachodni. W niedzielę na Pomorzu Zachodnim i Zi...