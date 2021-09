Kraków. Strajk Klimatyczny maszeruje pod Muzeum Narodowym. "Apelujemy o traktowanie obecnego kryzysu poważnie"

Organizatorzy o strajku:

"Narracja tegorocznego protestu opiera się na międzynarodowej narracji o intersekcjonalności, a głównym tematem jest solidarność klimatyczna. Z tego względu na naszym strajku chcemy pojednać się z różnymi grupami społecznymi. Dążymy do tego by pokazać jak bardzo kryzys klimatyczny dotyka społeczności spychanych na margines przez nasz obecny system.

Spotykamy się z suchymi statystykami, opisami procesów fizycznych, a zapominamy, że to człowiek wywołał kryzys klimatyczny i poniesie za to konsekwencje.„Redukcje emisji oraz transformacje sektorów gospodarczych odbyć się muszą niezwłocznie i sprawiedliwie. Jest to możliwe, ale musimy zrobić to razem, solidarnie.” - mówią aktywiści i aktywistki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Strajkujący chcą dotrzeć do polityków oraz nagłośnić sprawę, aby zaczęto podejmować odpowiednie kroki ku zminimalizowaniu już widocznych skutków katastrofy klimatycznej. Młodzież apeluje o traktowanie obecnego kryzysu poważnie. Nie można zapominać o wyżej wspomnianych grupach społecznych i celem Młodzieżowego Strajku Klimatycznego jest zwrócenie na to uwagi. To dlatego istotna jest jednogłośna walka. Będziemy dalej walczyć z naszą wspólną katastrofą".