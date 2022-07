Kraków. Stary Teatr żegna przyjaciela i wybitnego aktora. Zygmunt Józefczak spocznie na Salwatorze

W niedzielę 24 lipca 2022 roku Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie poinformował o śmierci Zygmunta Józefczaka. Publikujemy pełną treść wspomnienia, w którym zespół teatru żegna przyjaciela i wybitnego aktora narodowej sceny.

Zygmunt Józefczak

(ur. 30 kwietnia 1947 r. w Poznaniu – zm. 24 lipca 2022 r. w Krakowie)

Pogrążeni w smutku żegnamy naszego przyjaciela, jednego z najwybitniejszych aktorów narodowej sceny – wrażliwego na piękno, rozmiłowanego w sztuce, wiecznie głodnego życia Zygmunta Józefczaka.

Niespodziewana śmierć tego świetnego, pełnego energii człowieka i wybitnego artysty to niepowetowana strata dla wszystkich, którzy go kochali i podziwiali jego ogromne – i wciąż, bezustannie rozwijane – sceniczne umiejętności. "Bo on był taki inny – wspomina Anna Dymna – Był takim bratem, który czasem chadza innymi drogami. Latał gdzieś wyżej, czasem niżej, w inne rejony i dlatego był tak niezwykły dla nas, taki ciekawy" (PAP).