Kraków. Stare budynki zamieniły się w nowoczesny klaster. Ale jeszcze miesiącami postoją puste. Na dodatek wykryto w nich usterki Bartosz Dybała

Stare budynki magazynowo-gospodarcze na Zabłociu zmieniły się nie do poznania. W ich miejscu powstał nowoczesny Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22, który ma być przestrzenią do pracy, nauki i spędzania wolnego czasu dla startupów, organizacji społecznych oraz mieszkańców. Problem w tym, że choć już z końcem czerwca br. budynki oddano do użytku, to do dziś nie zostały udostępnione społeczeństwu. M.in. dlatego, że miastu do dziś nie udało się wyłonić operatora dla całego kompleksu. Okazuje się na dodatek, że w świeżo oddanych do użytku budynkach już wykryto usterki, które wymagają naprawy.