Kraków. Stadion Wisły bez blasku i nowych krzesełek na igrzyska. Czy zdążą chociaż z poprawą bezpieczeństwa? Piotr Tymczak

Plan dotyczący modernizacji stadionu Wisły przewidywał upiększenie elewacji obiektu wraz z podświetleniem. Z tego drugiego elementu zrezygnowano ze względu na zbyt duże koszty. Piotr Tymczak/ ZIS Kraków Zobacz galerię (15 zdjęć)

Zarząd Infrastruktury Sportowej ogłasza nowe przetargi na modernizację stadionu Wisły z myślą o przyszłorocznych igrzyskach europejskich. Tym razem lista zadań do wykonania została okrojona. To ma pomóc w tym, by na zlecone prace wystarczyło pieniędzy i nie powtórzyła się już sytuacja z poprzedniego zamówienia, w którym złożona oferta znacznie przekroczyła kosztorys. Wiadomo już jednak, że do igrzysk nie uda się w pełni poprawić zewnętrznego wyglądu sportowego obiektu z ul. Reymonta.