Kraków. Stacja PKP na Zabłociu wróci lepsza i większa. W czerwcu peron zacznie działać

Przypomnijmy, stacja Kraków Zabłocie kilka lat temu była gotowa i wtedy rozpoczęła się jej rozbiórka. Wywołało to pewne zaskoczenie, ale PKP tłumaczyło, że to konieczność, by dostosować przystanek dla drugiej pary torów prowadzonej obecnie przez Kraków.

Mieszkańcy Niepołomic dojadą pociągiem do Krakowa. Szybciej pojedziemy też koleją z Olkusza do stolicy Małopolski. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa…

Prace na Zabłociu to tylko część wielkiej inwestycji kolejowej w Krakowie. Powstały już estakady w rejonie ul. Blich i Kopernika, przebudowywany jest zabytkowy wiadukt pod Halą Targową, powstaje tam również przystanek Kraków Grzegórzki. Rozbudowywany i obudowywany murem jest też nasyp kolejowy wzdłuż ulicy Halickiej aż do ul. Podgórskiej. Tam z kolei budowany jest most kolejowy, który będzie też przeprawą dla pieszych i rowerzystów. I tędy linia kolejowa dotrze właśnie do przystanku na Zabłociu.