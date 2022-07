Kraków. Środek wakacji i znów wielkie zmiany na ulicach. Fala remontów

Aleje Trzech Wieszczów

Od poniedziałku (1 sierpnia) do poniedziałku (8 sierpnia) drogowcy skupią się na wymianie nawierzchni na dwóch fragmentach al. Słowackiego: od Prądnickiej do Mazowieckiej oraz od Mazowieckiej do Łobzowskiej. Prace będą prowadzone podobnie, jak w przypadku al. Mickiewicza – w godzinach nocnych. Jednak na skrzyżowaniu z ul. Prądnicką wykonawca będzie mógł pracować jedynie przez sześć godzin i powinien zakończyć prace do godz. 6. W dalszej kolejności czeka nas też wymiana nawierzchni na odcinkach al. Krasińskiego – od al. Focha do ul. Dunin-Wąsowicza – planujemy, że te prace ruszą 8 sierpnia (poniedziałek).