Kraków. Sprawa Centrum Muzyki na Grzegórzkach w zawieszeniu

Nie została podpisana umowa na zaprojektowanie Centrum Muzyki na Grzegórzkach. Konsorcjum firm, które miało się go podjąć, poszło więc do Krajowej Izby Odwoławczej. Inwestycja opóźni się co najmniej o kilka miesięcy.

Pod koniec grudnia miała zostać podpisana umowa na wykonanie projektu Centrum Muzyki, które ma powstać przy ul. Skrzatów, w bezpośrednim sąsiedztwie Bulwaru Kurlandzkiego. Jednak zamiast podpisania umowy - między władzami Krakowa i Małopolski oraz polsko-włoskie konsorcjum firm, które wygrało konkurs architektoniczno-urbanistyczny - doszło do unieważnienia postępowania. Do urzędników drogą elektroniczną dotarła bowiem informacja, że konsorcjum, wykazując się doświadczeniem, przywołało swój projekt budynku, który jednak nie odpowiadał wymogom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. - Okazało się, że rzeczywiście podana podstawa posiadanego doświadczenia to nie do końca prawda, że firma inaczej policzyła - mówi nam Michał Drewnicki, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Chodzi o to, że w postępowaniu (w trybie zamówienia z wolnej ręki) wymagane było, aby firma miała już na swoim koncie zaprojektowanie obiektu użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 15 tys. mkw. Konsorcjanci wskazali jako na przykład na taki swój projekt, tymczasem okazało się, że powierzchnia tego obiektu była mniejsza.

Odwołują się, bo mają doświadczenie Urzędnicy marszałka Małopolski wobec potwierdzonego zarzutu związanego z udokumentowanym doświadczeniem - unieważnili postępowanie. Z kolei niedoszli - jak na razie - projektanci Centrum Muzyki odwołali się od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej. - Firmy nie zgadzają się z tą decyzją, ponieważ - jak dowodzą - mają w swoim portfolio inne przykłady obiektów o wymaganej powierzchni, czyli mogą wykazać się oczekiwanym doświadczeniem. Jednak wygrali postępowanie na podstawie dokumentów, które nie do końca są prawdziwe. Kwestie formalne zaważyły więc na tym, że postępowanie trzeba było unieważnić - mówi Michał Drewnicki. Teraz oczekiwany jest termin rozprawy przed KIO, zdaniem Drewnickiego powinien być on znany w styczniu. Do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Izbę, sprawa projektowania Centrum Muzyki pozostaje zamrożona. O ile może to opóźnić całe przedsięwzięcie? - Kilka miesięcy na pewno - odpowiada ostrożnie Drewnicki. Stanowisko konsorcjum Konsorcjum, które wygrało konkurs na Centrum Muzyki, to polsko-włoski zespół SBS Engineering Group z Krakowa oraz 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata SPA z Rzymu. W internecie oficjalnie odniosło się już do całej sprawy, publikując następujące oświadczenie:

"Imieniem konsorcjum spółek SBS Engineering Group z o.o. oraz 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata s.p.a., w odpowiedzi na pojawiające się w prasie informacje dotyczące wątpliwości wokół konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie, informuję, że konsorcjum na wszystkich etapach postępowania konkursowego posiadało wymagane regulaminem konkursu doświadczenie projektowe, co jest w stanie w każdej chwili wykazać. W związku z powyższym konsorcjum spółek SBS Engineering Group sp. z o.o. oraz 3Ti Progetti Italia Ingegneria Integrata s.p.a. wyraża nadzieję na jak najszybsze wyjaśnienie wszelkich wątpliwości oraz pozostaje w gotowości do wykazania spełniania ww. warunku oraz podpisania umowy z Województwem Małopolskim i Gminą Miejską Kraków.

Jednocześnie konsorcjum podejmie wszystkie przewidziane prawem środki celem ochrony swoich interesów oraz realizacji umowy." Centrum z nowoczesnymi salami koncertowymi Planowane Centrum Muzyki ma być miejscem, gdzie nową siedzibę znajdzie zarówno Filharmonia Krakowska (podległa Urzędowi Marszałkowskiemu), jak i miejskie instytucje kultury – jak Capella Cracoviensis lub Sinfonietta Cracovia. Najważniejszym jego elementem mają być nowoczesne sale koncertowe – z największą, filharmoniczną, która ma pomieścić do 1400 osób. Obok niej ma również powstać tzw. miejska sala koncertowa (mieszcząca 650 - 800 słuchaczy) i sala recitalowa (na 270-300 słuchaczy). Całkowita powierzchnia Centrum Muzyki to ok. 28 tys. mkw., a koszt projektu to ok. 265 mln złotych. W konkursie architektoniczno-urbanistycznym na Centrum Muzyki w Krakowie oceniane były propozycje zgłoszone przez pracownie z całego świata. „Choć zadanie było bardzo trudne, to udało się zdecydować, która z nich jest najciekawsza i zostanie zrealizowana już do końca 2024 r.” - informował jesienią 2018 r. krakowski magistrat.

Sąd konkursowy wybrał projekt przygotowany przez polsko-włoski zespół SBS Engineering Group z Krakowa oraz 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata z Rzymu. Do autorów zwycięskiego pomysłu trafiło 150 tys. zł wraz z zaproszeniem do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej. Jak z końcem 2018 r. przekazywali w oficjalnym komunikacie urzędnicy, do końca 2020 r. zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane miałyby trwać od 2021 do 2023 roku. Zakończenie prac zaplanowano do końca 2024 roku.

