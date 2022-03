Kraków. Sporo zmian w ruchu z powodu remontów i inwestycji

Od 3 marca zmiany na skrzyżowaniu al. 29 Listopada i ul. Lublańskiej

Od czwartku, 3 marca, zmieni się organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania alei 29 Listopada i ul. Lublańskiej. Wróci wtedy możliwość skrętu w lewo w kierunku Nowej Huty – informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu w tym rejonie, związany z budową kanalizacji deszczowej, potrwa przez około dwa tygodnie. Roboty prowadzone będą w części środkowej al. 29 Listopada, na odcinku przed skrzyżowaniem z Lublańską.

Poprawi się przejezdność – ruch drogowy na al. 29 Listopada w kierunku granic miasta powróci na dotychczasowe pasy. Natomiast w kierunku centrum, po miejscowym zawężeniu, pojedziemy dwoma pasami do na wprost. Zmotoryzowani będą też mieli do dyspozycji pas do skrętu w lewo w ul. Lublańską i w prawo w ul. Opolską.