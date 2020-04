Kraków. Specjalne autobusy będą dowozić personel medyczny do szpitali

– Z uwagi na zgłoszone przez dyrektorów szpitali w Krakowie problemy z dojazdem pracowników służby zdrowia, zdecydowaliśmy się pomóc medykom właśnie w ten sposób. Od początku przyszłego tygodnia osiem specjalnych linii autobusowych będzie z podkrakowskich gmin dowoziło lekarzy i pielęgniarki do pracy. Zapewni to większe bezpieczeństwo pracownikom służby zdrowia, ich rodzinom i pacjentom – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Autobusy – opisane na wyświetlaczu MED1, MED2, MED3, MED4, MED5, MED6, MED7 i MED8 – są przeznaczone wyłącznie dla pracowników szpitali. Urząd apeluje do mieszkańców, by nie korzystali ze specjalnych linii, tak, by wystarczyło miejsca dla medyków.