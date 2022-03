Kraków. Spakował 24 opakowania kawy do koszyka, ominął kasę i... trafił na ochroniarza

FLESZ - Depresja - co warto o niej wiedzieć? Rozmowa z Cezarym Skórą

We wtorek, w ubiegłym tygodniu, około godz. 16 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie otrzymał zgłoszenie, że jeden z bieńczyckich sklepów próbował opuścić mężczyzna z 24 opakowaniami kawy, za które nie zapłacił.

- 29-latek został złapany przez pracownika ochrony, który poinformował o zdarzeniu służby mundurowe. Na miejsce został skierowany policyjny patrol z Komisariatu Policji VII w Krakowie, w ręce którego przekazano złodzieja kawy. Funkcjonariusze porozmawiali z wyraźnie zdenerwowanym 29-latkiem, z pracownikiem ochrony oraz obejrzeli zapis z kamer monitoringu - mówi Piotr Szpiech, rzecznik miejskiej policji w Krakowie.

Na nagraniu zarejestrowany został moment kradzieży. Policjanci zobaczyli na nagraniu jak młody mężczyzna wchodzi do sklepu, pobiera wózek, kieruje się z nim bezpośrednio do regałów z kawami, pakuje zgrzewki ze słoikami kawy i pospiesznie omijając kasy udaje się do drzwi wyjściowych, gdzie zostaje ujęty przez pracownika ochrony.