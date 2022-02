Kraków solidarny z Ukrainą. Prezydent Jacek Majchrowski: "Z ogromnym niepokojem śledzę wiadomości"

"Szanowni Państwo,

z ogromnym niepokojem śledzę informacje z Ukrainy. To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to olbrzymia tragedia dla obywateli tego kraju.

Jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodą, rządem, jak i też stowarzyszeniami ukraińskimi, bo trzeba pamiętać, że Ukraińców mamy w Krakowie już prawie 100 tysięcy. Spodziewamy się, że, być może, część z nich będzie chciała sprowadzić tu rodziny, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

Wspólnie z rządem typujemy miejsca, w których uchodźcy będą mogli znaleźć schronienie. Ze stowarzyszeniami ukraińskimi rozmawiamy o formach pomocy, jakie mogą być potrzebne przybyszom. Wierzę, że pomoc będą nieść nie tylko instytucje państwowe i samorządowe, ale także krakowianie, którzy wielokrotnie udowodnili, że nie są obojętni na ludzkie tragedie.

W ramach solidarności z Ukrainą, wystosowałem kilka dnia temu listy do swoich ukraińskich kolegów i partnerów – mera Kijowa Witalija Kłyczko oraz Mera Lwowa Andrija Sadowego.