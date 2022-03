Kraków solidarny z Ukrainą. Manifestacja antywojenna na Rynku miesiąc po wybuchu wojny [ZDJĘCIA] PDZ

- Mija miesiąc od bezpodstawnego ataku na Ukrainę, dlatego spotkaliśmy się, by protestować przeciwko brutalnej wojnie, w której giną cywile - mówią uczestnicy protestu na krakowskim Rynku Głównym. To właśnie w czwartek 24 marca w geście solidarności z Ukrainą odbyła się manifestacja antywojenna NO WAR IN MY NAME.