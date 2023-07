Kraków. Śnięte ryby w rzece Wildze. Piana brudu i dziwny kolor wody

"W dniu dzisiejszym, w godzinach porannych doszło do masowego śnięcie ryb w rzece Wildze w okolicach ulicy Zakopiańskiej / Do Wilgi (tutaj je zauważyłem). Przesyłam zdjęcia - służby zostały poinformowane, w krótkim czasie zebrano ponad 100 martwych ryb i nadal pływają kolejne martwe.

To nie pierwszy w ostatnich latach przypadek zanieczyszczenia rzeki. Problem może wynika z tego co spuszczane jest do wody w Krakowie, ale też poza miastem.

Sprawę nagłaśnialiśmy już w tamtym roku. Kraków nie może być obojętny na problemy z oczyszczalnią w Lusinie. Ścieki wpadają do rzeki, która w centrum miasta wpada do Wisły. Miasto wystąpiło pod koniec lipca tego roku do MWIOŚ oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o podjęcie pilnych działań związanych z usunięciem negatywnych skutków funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Lusinie na rzekę Wilgę.