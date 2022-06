Kraków. Smoki i ekologia zdominują tegoroczny Dzień Otwarty Magistratu

– Zapraszam wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania. Zachęcam do zwiedzania Pałacu Wielopolskich i dawnego Ratusza Podgórskiego, a także do zapoznania się z działalnością krakowskiego samorządu – zachęca prezydent Jacek Majchrowski, który o godz. 10.00 przywita krakowian na pl. Wszystkich Świętych, a chwilę później w Rynku Podgórskim.