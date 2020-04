Kraków. Śmiertelny wypadek na Zakrzówku. Mężczyzna spadł na półkę skalną

Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Do tragedii doszło w piątek 3 kwietnia. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna, który przebywał na terenie Zakrzówka spadł z urwiska na półkę skalną. Kiedy strażacy dotarli do niego okazało się, że nie żyje. Ciało trafiło do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.