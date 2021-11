Kraków. Słynne schody w Podgórzu znów są kolorowe [ZDJĘCIA] Piotr Rąpalski

Zobacz pełną listę cytatów, które można znaleźć na odświeżonych kolorowych schodach na ulicy Tatrzańskiej w Krakowie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Anna Kaczmarz Zobacz galerię (16 zdjęć)

Zgłoszony do projektu Budżetu Obywatelskiego 2020 pomysł odświeżenia kolorowych schodów na ulicy Tatrzańskiej w Krakowie właśnie doczekał się realizacji. Projekt „Nowe życie kolorowych schodów – do 3 razy sztuka” to odświeżenie istniejącej koncepcji, którą można podziwiać już od dzisiaj.