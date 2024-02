Kraków. Słynne maluchy z Horyńca-Zdroju świętują roczek. Na świat przyszły w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Charles Patrick, Henry James, Elisabeth May, Evangeline Rose oraz Adrianna Daisy - to pięcioraczki, które przyszły na świat w niedzielę 12 lutego. W walentynkowy wtorek z dziennikarzami spotkali się…

Charles Patrick, Henry James, Elisabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy w dniu narodzin ważyli od 1400 do 710 gramów i mierzyli ok. 40 centymetrów. Niestety, jedno z pięcioraczków przeżyło tylko trzy dni.

Szczęśliwi rodzice maluchów mieszkają w miejscowości Puchacze (gmina Horyniec-Zdrój), gdzie na maluchy czekało siedmioro rodzeństwa w wieku od roku do 13 lat.