Kraków. Słowacki też w sobotę będzie czytał Mickiewicza

Utwory, które złożyły się na wydany równo 200 lat temu zbiór poezji Adama Mickiewicza "Ballady i romanse", 3 września będą rozbrzmiewać w różnych zakątkach Polski. A wszystko za sprawą Narodowego Czytania, akcji promującej czytelnictwo i polską literaturę. Do tegorocznej, 11. edycji akcji, został wybrany tom Mickiewicza.

3 września o godz. 13:00 wiersze Mickiewicza czytać będą na Plantach, na skwerze im. Zbigniewa Wodeckiego, nieopodal ławeczki sygnowanej nazwiskiem wieszcza krakowscy artyści, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji kultury.

Do wspólnego czytania Biblioteka Kraków, organizator wydarzenia, zaprosiła także laureatów konkursu „Czytelnik Roku”. Po zakończeniu czytania, ok. godz. 14.30, uczestnicy Narodowego Czytania udadzą się pod pomnik Mickiewicza, by oddać hołd wieszczowi.

O godz. 18.00 na Placu Św. Ducha 1 od strony Skweru prof. Jacka Woźniakowskiego Mickiewicza czytać będą aktorzy Teatru Słowackiego.