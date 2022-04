Kraków. Skwer na Plantach jednak będzie nosić imię Piotra Skrzyneckiego

To dobry dzień dla Piwnicy pod Baranami. Po miesiącach starań o nadanie imienia Piotra Skrzyneckiego skwerowi między ulicą Poselską a Franciszkańską temat ten nie tylko w końcu pojawił się na sesji Rady Miasta Krakowa, ale również spotkał się z aprobatą wszystkich głosujących. Dyrektor kabaretu artystycznego Bogdan Micek zabiegał o podjęcie tego tematu jeszcze w tym miesiącu m.in. ze względu na chęć uhonorowania Piotra Skrzyneckiego w przypadającą z końcem kwietnia 25. rocznicę jego śmierci.

Ta zbliżająca się rocznica, choć melancholijna, jest wyjątkowo ważną okazją, by skwer na Plantach mógł nosić imię Piotra Skrzyneckiego - to jedno z najukochańszych miejsc, które założyciel Piwnicy pod Baranami mijał codziennie, idąc na Rynek - mówił podczas sesji RM Bogdan Micek. - Jestem głęboko przekonany, że jako krakowianie jesteśmy to winni człowiekowi, który stał się jednym z najlepszych i najważniejszych ambasadorów naszego miasta. Nie byłoby Ewy Demarczyk i wielu innych artystów, gdyby nie Piotr Skrzynecki i Piwnica Pod Baranami - dodał jej obecny dyrektor.