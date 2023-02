Kraków. Skuterami po autostradzie A4 prosto w ręce policjantów

Zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”, pojazd silnikowy to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego, natomiast pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/godz. Autostrada jest drogą dwujezdniową przeznaczoną tylko dla pojazdów samochodowych. Dlatego nie wolno na nią wjeżdżać motorowerem ani skuterem z silnikiem o pojemności do 50 cm3.

Policja tłumaczy, że silne podmuchy wiatru pochodzące od pędzących pojazdów, a także ogromna różnica prędkości sprawiają, iż jadący takim jednośladem jest narażony na duże niebezpieczeństwo.