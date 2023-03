Kraków. SKOZK rozdzielił ponad 37 mln zł na ratowanie i renowację zabytków w tym roku

Ponad 14,6 mln zł z całej kwoty to dofinansowania przyznane na kontynuację etapów rozpoczętych już tzw. projektów kluczowych, czyli dużych przedsięwzięć dotyczących najcenniejszych zabytków Krakowa, o randze ogólnopolskiej. Właściciele i opiekunowie tych obiektów otrzymali zapewnienie wsparcia na przestrzeni kolejnych czterech lat (2022-2025). Z tej puli SKOZK wspomaga m.in. konserwację i restaurację renesansowych piwnic na potrzeby nowej trasy turystycznej - w podziemiach Wawelu, konserwację hełmu z blachy miedzianej oraz drewna konstrukcyjnego wieży Zegarowej katedry wawelskiej, remont willi "Kossakówka" czy rewitalizację i modernizację fortu św. Benedykt, który ma zostać przystosowany do nowej funkcji: centrum edukacji dzieci i młodzieży z zakresu nauk ścisłych.

Nowe projekty kluczowe

Na liście projektów kluczowych pojawiły się nowości. To m.in. przewidziana na lata 2023-2025 rewaloryzacja drogi fortecznej, mostku i bramy warownej od głównego podejścia na Wawel (patrząc na Wawel - po lewej stronie) do bramy pod Kurzą Stopą. Wawel niedawno pozyskał prawo do użytkowania tego gruntu i chce go uporządkować.

Konserwatorzy w sadzawce św. Stanisława, Sukiennicach, w synagogach

SKOZK przyznał też dotacje Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, na prace w synagodze Tempel (na kontynuację konserwacji słupów galerii wewnętrznej – 80 tys. zł) oraz synagodze Izaaka (na remont konserwatorski w obrębie klatki schodowej - ok. 174 tys. zł, a na opracowanie projektu rozwiązań naprawczych uszkodzonego sklepienia – ok. 82 tys. zł).

Po raz pierwszy obiekty nie tylko z rejestru zabytków

W tym roku z dofinansowaniem SKOZK będzie prowadzonych najwięcej od kilku lat prac przy kamienicach. Co istotne, tym razem po raz pierwszy można było ubiegać się o dotacje na prace w obiektach niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych tylko w gminnej ewidencji zabytków - przy czym musiały to być obikety, które leżą w granicach pomnika historii (to teren szczególnie chroniony) i w obrębie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. W praktyce w tym roku tego typu wnioski mogły spłynąć z centrum miasta (wpłynęło ich 40). Ponieważ w tym roku najstarsza część dzielnicy Nowa Huta została uznana za pomnik historii, od 2024 roku również tamtejsze zabytki będą mogły skorzystać ze wsparcia SKOZK (chodzi o 540 budynków).