Kraków. Skład Solny miał się stać Planetą Lem. Na razie czeka go wielkie sprzątanie Piotr Rąpalski

XVIII-wieczny magazyn solny znajdujący się w Krakowie obok dawnego Portu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8, w Podgórzu na Zabłociu to dziś miejsce, w którym działają pracownie lokalnych artystów. Jest plan by stał się Centrum Literatury i Języka Planeta Lem, miejscem dla literackich inicjatyw, spotkań, festiwali itp. Pytanie tylko kiedy. Na razie sam budynek powoli zamienia się w ruinę, a w jego otoczeniu składowane są różne przedmioty, cześć to wynik pracy twórczej, a cześć to pozostałości po niej. Artystom wiele wolno, ale otoczenie zaczyna przypominać bardziej składowisko odpadów. Kiedy powstanie Planeta Lem? Pytamy urzędników.