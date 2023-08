Kraków. Skandaliczny komentarz Bractwa Kurkowego o osobach bezdomnych w Parku Strzeleckim. Burza w internecie i oświadczenie

Wpis, który pojawił się w sobotę w mediach społecznościowych Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie, oburzył wiele osób. Komentarz dotyczył osób w kryzysie bezdomności przebywających w Parku Strzeleckim. Trzeba przyznać, że ton, w jakim została przytoczona ta historia i określenia w niej użyte bulwersują. Zwłaszcza, gdy mówimy o organizacji szczycącej się bogatą działalnością społeczną.

"Park Strzelecki to piękne miejsce. Ulubiony przez mieszkańców, popularny wśród posiadaczy psów, miejsce odpoczynku dla podróżujących pociągami. To też miejsce gdzie zagnieździli się bezdomni. Przy pięknej pogodzie okupują ławki koło pomnika świętego Jana Pawła II" - tak zaczyna swój wpis Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie. I dodają: "W czasie deszczu rozkładają się w ganku Celestatu. Dziś jednak spacerowiczów zaskoczył widok rozłożonego na ławkach i na żywopłocie rosnącym dookoła pomnika prania. Zwróciliśmy się z prośbą o interwencję do Straży Miejskiej. Rzecznik prasowy SM Krakowa Marek Anioł zapewnił nas, że patrol strażników był w Parku, pranie bezdomni zdjęli przed interwencją. Poza spisaniem danych osobowych i pouczeniem nic więcej strażnicy nie mogli zrobić" - czytamy. Na tym bracia mogliby zakończyć wpis, ale niestety postanowili kontynuować. "To prawda, bo przecież ci bezdomni nie popełniają przestępstw. Tylko siedzą i śmierdzą. A jak pokazuje dzisiejsze pranie, to nawet dbają o higienę. Ale bardzo psują wizerunek miasta, wizerunek dzielnicy. Jako Bractwo będziemy zniechęcać bezdomnych do przebywania w Parku" - napisali.

Pod postem natychmiast zawrzało i zaroiło się od komentarzy potępiających wpis i stających w obronie osób w kryzysie bezdomności. "Uważam, że wpis ten przez użyte w nim sformułowania oraz deklaracja przyszłych działań wobec osób w kryzysie bezdomności, nosi znamiona braku poszanowania podstawowych praw i godności człowieka. Użyte w poście stwierdzenia ,,zagnieździli się,, , ,,śmierdzą,, to przejaw odhumanizowania tych osób, a przecież osoby w kryzysie bezdomności zasługują na szacunek jak każdy człowiek. Tego typu wypowiedź napiętnowuje te osoby, jak również powiela stereotypy. Problem bezdomności dotyka wielu europejskich miast, nie tylko Krakowa, ważne by znaleźć sposób na pomoc tym osobom w wyjściu z kryzysu bezdomności" - napisała jedna z mieszkanek.

Głos w dyskusji zabrał również Jakub Turbasa z Wspólnoty Hanna (katolicki ruch świeckich w Krakowie angażujący się w pomoc osobom wykluczonym).

Poprosił on na wstępie, by w przyszłości nie używać podobnych określeń w stosunku do osób w kryzysie bezdomności. Przypomniał też, że "wyeliminować z korzystania z Parku" nie można nikogo, lecz jedynie osoby które nie stosują się do przepisów. "Pragnę również zwrócić uwagę, że w Watykanie na Placu św. Piotra z inicjatywy papieża Franciszka pod kolumnadą projektu Berniniego (zabytek klasy "0") zorganizowano prysznice, poczęstunek oraz punkty pomocy dla osób doświadczających bezdomności, a opiekę nad tym miejscem sprawuje w imieniu papieża jego jałmużnik - kard. Konrad Krajewski" - pisze Turbasa i jeszcze raz zwraca się z apelem o większą wrażliwość językową wobec osób w kryzysie bezdomności. AKTUALIZACJA: W niedzielę, 6 sierpnia w mediach społecznościowych Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie pojawiło się oświadczenie Zdzisława Grzelki, starszego Bractwa Kurkowego.

"Bardzo się cieszę z wrzenia w sieci jaki wywołał tekst o bezdomnym problemie w Parku Strzeleckim zamieszczonym na brackim Facebooku. Może to nagłe zainteresowanie pomoże w rozwiązaniu problemu. Bractwo Kurkowe w Krakowie, jako właściciel Parku Strzeleckiego, zarządzanego obecnie i zagospodarowanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, musi dbać o spuściznę przodków. Park jest dostępny dla wszystkich, jest miejscem spacerów i odpoczynku wielu ludzi, jest miejscem zabaw (w czasie roku szkolnego) dzieci szkolnych i przedszkolaków. Dlatego staramy się, by nie zmienił się w publiczną toaletę, co niestety coraz częściej mu grozi. W dodatku, od kilku miesięcy (od wiosny) jest to ulubione miejsce grupy bezdomnych. Ściśle określonej grupy, kilkuosobowej, w której dużą rolę przywódczą pełnią dwie kobiety, siostry, które przyjechały do królewskiego miasta Krakowa z Częstochowy. Sytuacja tej grupy ludzi jest znana Straży Miejskiej Krakowa i policji. Propozycje przemieszczenia się do Schronisk i Ośrodków MOPS trafiają w próżnię. Ci ludzie nie chcą zmienić swojego statusu, nie chcą podjąć żadnej pracy, żadnych obowiązków. Stanowią bardzo zły wizerunek naszego miasta i naszego Bractwa" - zaczyna swój wpis starszy Bractwa.

Cała nowoczesna historia naszego przesławnego Bractwa pełna jest przykładów działalności charytatywnej. Można o tym przeczytać w książkach Mariana Dubieckiego, Ambrożego Grabowskiego, Grażyny Lichończak-Nurek, Mariana Satały. Dziełem Bractwa Kurkowego z Krakowa, oraz bractw z Europy jest wybudowany w Radwanowicach Dom Przyjaciół w tamtejszej Fundacji św. Brata Alberta, coroczny dochód z balów kurkowych przekazywany jest instytucjom opiekującym się potrzebującymi, pokrzywdzonymi przez los. Wśród adresatów brackiej pomocy były Fundacja św. Brata Alberta czy Hospicjum św. Łazarza. Od początku agresji Rosji na Ukrainę wspomagamy z wszystkich sił Ukraińców w ich kraju oraz tych, którzy szukają schronienia w Polsce. Osobiście, podobnie jak wszyscy członkowie Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie, ubolewam nad sytuacją osób bezdomnych lub jak chcą aktywiści, osób w kryzysie bezdomności. Mimo działalności wyspecjalizowanych służb miejskich, organizacji pozarządowych, kościelnych, mimo sporych nakładów finansowych i państwowych i prywatnych problemu nie udaje się załatwić. Nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. Nieśmiało tylko chcę przypomnieć, że Grodzki Urząd Pracy w Krakowie opublikował 3 sierpnia br kolejną edycję „Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy”, według niego stopa bezrobocia w czerwcu 2023 r. wyniosła 2 proc.

W najnowszym wydaniu opracowania pn. „Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy” zawarto szczegółowe informacje związane z wakacyjną sytuacją na rynku pracy. Zwrócono szczególną uwagę na dane związane z pracami sezonowymi.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w czerwcu stopa bezrobocia w Krakowie osiągnęła poziom 2 proc., co oznacza najniższe bezrobocie w ciągu ostatnich dekad. Na koniec czerwca w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie zarejestrowanych było 10766 bezrobotnych. To o 1212 osób mniej niż na koniec I kwartału, co oznacza spadek liczby bezrobotnych o 10,1 proc.

Ta uwaga dotyczy tego, że wielu z tych, niekiedy młodych i sprawnych ludzi dotkniętych kryzysem bezdomności śmiało znalazłoby pracę. Trzeba tylko chcieć.

Apeluję więc do ludzi wrażliwych: włączcie się do pomocy ludziom w kryzysie bezdomności. Tylko niech ta Wasza pomoc nie kończy się na wpisaniu swojego zdania w Internecie. Spotkajcie się z tymi osobami w kryzysie bezdomności. Zaproponujcie im pomoc i jak wykażą zainteresowanie pomóżcie.

My jako Bractwo Kurkowe, w miarę swoich możliwości pomagamy, dbamy też o spuściznę przodków remontując nasze obiekty, dbając wraz z Zarządem Zieleni o piękny Park Strzelecki, który udostępniamy wszystkim. Ale ten Park Strzelecki, jak wszystkie inne parki w mieście ma swój regulamin. I każdy kto w nim przebywa musi się do niego stosować. Dotyczy to również osób będących w kryzysie bezdomności. Dziękuję pracownikom Zieleni Miejskiej w Krakowie, dziękuję funkcjonariuszom Straży Miejskiej i Policji za opiekę nad tym Parkiem. Bez waszej pracy to miejsce nie byłoby tak piękne".

