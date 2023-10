Kraków. Seniorka straciła w internecie 110 tys. zł i prawie wzięła kredyt by stracić więcej

W połowie października br. krakowska seniorka natrafiła w internecie na ogłoszenie zachęcające do inwestowania środków na giełdzie. Kobieta wyraziła chęć kontaktu z konsultantem, który chwilę później do niej zadzwonił. Mężczyzna wytłumaczył, na czym będzie polegać dalsza współpraca, a następnie nakazał kobiecie zainstalować na telefonie specjalną aplikację, która miała pomóc w dalszym inwestowaniu jej środków.

W rzeczywistości był to program, poprzez który przestępcy mieli dostęp do jej telefonu komórkowego, który mogli kontrolować. Po zainstalowaniu oprogramowania do seniorki zadzwoniła kobieta, która przedstawiła się jako opiekunka jej inwestycji. Po krótkiej rozmowie przekonała ona rozmówczynię do przekazania początkowo niewielkiej sumy pieniędzy na inwestycje giełdowe. Krakowianka otrzymała specjalne wirtualne konto, na którym widziała, że ulokowane tam środki przynoszą zyski, dlatego też za namową konsultantki wpłacała coraz większe sumy pieniędzy. Finalnie kobieta na wirtualne inwestycje przekazała blisko 110 tysięcy złotych. Kiedy seniorka oznajmiła swojej ''opiekunce'', że ulokowała już wszystkie środki, wówczas ta namówiła ją do złożenia przez internet w banku wniosku o kredyt, celem możliwości dalszych inwestycji, a co za tym idzie jeszcze większego zarobku. W związku z tym, iż jej wniosek został odrzucony, osobiście udała się ona do placówki bankowej. Dopiero w bezpośredniej rozmowie z pracownikiem banku dowiedziała się, że najprawdopodobniej padła ofiarą oszustów. Kiedy próby wypłacenia zarobionych pieniędzy okazały się nieskuteczne, kobieta powiadomiła policję.