Kraków. Seniorka spakowała 50 tys. zł i tysiąc euro do reklamówki i wyrzuciła przez okno Marcin Banasik

pixabay

We wtorek (21 grudnia) popołudniu do 80-letniej mieszkanki krakowskiego Podgórza na telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza Policji, mówiąc, że ktoś chce skraść jej pieniądze z banku. W trakcie rozmowy kobieta oświadczyła, że pieniądze posiada tylko w mieszkaniu. Zgodnie z instrukcjami rozmówcy seniorka spakowała 50 tys. zł oraz tysiąc euro do reklamówki i… wyrzuciła je przez okno z mieszkania znajdującego się na 4 piętrze. Kiedy zorientowała się, że padła ofiara oszustwa, było już za późno. Sprawca ulotnił się z jej oszczędnościami.