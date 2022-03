Kraków. Senackie komisje sportu oraz administracji przeciw finansowaniu igrzysk europejskich. "To niestosowny czas"

- Procedowanie tej ustawy nie powinno mieć miejsca. Została uchwalona 24 lutego, to jest data symboliczna. Można zrozumieć, że wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy co się dzieje za naszą wschodnią granicą i tego jak będzie wyglądał ten i przyszły rok. Już to wiemy i dzisiejsze posiedzenie komisji idzie w kierunku pewnego odrealnienia. Nie czas dziś na igrzyska - podkreślał senator Wojciech Konieczny (SLD).