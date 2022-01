Kraków. Sąsiedzka Wyprzedaż Garażowa w Hali Lipowej na Zabłociu. Podarowywali przedmiotom drugie życie [ZDJĘCIA]

- Pomysł takiego wydarzenia zrodził się w głowach naszych sąsiadów, sąsiadów Hali Lipowej, a wiadomo, że Hala Lipowa jest zawsze otwarta na takie inicjatywy. Co więcej, idea takiej wyprzedaży ma związek z ideą zero waste oraz ideą antykonsumpcjonizmu, co Hala Lipowa nieustannie promuje i do czego dąży - poinformowali organizatorzy wydarzenia.

Skierowane było do wszystkich, którzy chcą znaleźć nowy dom swoim niepotrzebnym już przedmiotom i podarować im drugie życie.

Na stoiskach wystawiano więc nieużywane drobiazgi, dekoracje, książki, mniejsze meble czy ozdoby, akcesoria, zabawki, płyty oraz gry planszowe. Można więc było przynieść wszystko, co dla jednych zbędne, a co innym może się przydać i sprawić radość. Można było sprzedawać lub się wymieniać - o charakterze transakcji decydowali sami zainteresowani.

Hala Lipowa to pierwszy w Krakowie halowy koncept gastronomiczny. Tym razem wykorzystany został do innej aktywności.