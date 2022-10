Kraków. Sala gimnastyczna dla szkoły podstawowej nr 89. Wmurowano już kamień węgielny pod inwestycję

- Hala sportowa wyrasta już na naszych oczach i wiemy, że pójdzie w dobre ręce. Cieszę się, że tutejsza, bardzo aktywna i zaangażowana młodzież będzie mogła z niej wkrótce korzystać, realizować się sportowo, a także przychodzić tu dla rekreacji i by odpocząć - mówił Andrzej Kulig.

Inwestycja przy szkole podstawowej nr 89 obejmuje budowę dwukondygnacyjnej hali gimnastycznej wraz z zapleczem. Obiekt ma zostać przyłączony do budynku szkoły. Prace budowlane rozpoczęły się w czerwcu br. a we czwartek (20 października) wmurowany został kamień węgielny pod inwestycję. W wydarzeniu wziął udział zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.

Planowany wygląd hali

Główną część obiektu, na I piętrze, będzie stanowiła sala sportowa o wymiarach boiska 39,30 x 26,10 m. Ma ona zapewnić pełnowymiarowe boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz boisko do piłki ręcznej/futsalu. Możliwy będzie podział sali na mniejsze pola gry – trzy sektory, każdy z pełnowymiarowym boiskiem do gry w siatkówkę. Na parterze obiektu znajdą się dwie sale fitness.