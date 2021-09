Kraków. Sąd zwolni z aresztu lidera gangu Cracovii Mariusza Z., jeśli oskarżony wpłaci 2 mln zł kaucji

Mariusz Z. w areszcie jest od 15 grudnia 2017 r. Co ciekawe, gdy go zatrzymano miał w mieszkaniu 410 tys. euro i 300 tys. zł.

- W sumie to będzie ze 2 mln zł - nie krył oskarżony podczas jednej z rozpraw. Nie chciał powiedzieć gdzie się dorobił takiej fortuny. - To jest przedmiotem innego śledztwa - opowiadał. Oficjalnie zarabiał 1500 zł jako zarządca nieruchomości w firmie.

Teraz w sądzie ma co najmniej trzy sprawy karne. W jednej dostał zarzuty kierowania gangiem kiboli, pozostałych 19 oskarżonych zarzuty udziału w tej zorganizowanej grupie przestępczej, ale także pobić, nielegalnego posiadania broni i prania brudnych pieniędzy. W areszcie siedzi tylko Mariusz Z. i Grzegorz M., ale on odbywa karę do innej sprawy.

Grupą dowodzili trzej bracia Z. tzw. ”Zieloni” Śledczy ustalili, że działali między 2015, a 2017 rokiem, kiedy zostali zatrzymani. Jeden z nich Adrian Z. został wtedy zastrzelony przez policję. Bracia Mariusz i Kuba Z. odpowiadają za swoje czyny. Gang operował na terenie Małopolski, Śląska i Pomorza. Zajmował się przede wszystkim handlem narkotykami na ogromną skalę, ale gdy trzeba było, potrafili pobrudzić sobie ręce.