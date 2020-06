Kraków. Rynek Kleparski w przebudowie. Zobacz, jakie są postępy prac [ZDJĘCIA]

FLESZ - Komu rząd dopłaci do wakacji?

Przebudowa ul. Rynek Kleparski dotyczy odcinka od ul. Basztowej do ul. św. Filipa.

- Trwają prace brukarskie w zakresie nawierzchni jezdni i chodników oraz układanie krawężników kamiennych. Przebudowywane i zabezpieczane są sieci energetyczne - informują w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Zaznaczają tam, że zadanie zostało wprowadzone jako dwuletnie do budżetu - i jego zakres dostosowany jest do limitów finansowych. Terminem umownym zakończenia inwestycji jest 30 czerwca 2020 r. Koszt prac to ponad 4 mln zł.

W przetargu na przebudowę ul. Rynek Kleparski na odcinku od ul. Basztowej do ul. św. Filipa zwyciężyła firma Sko-Bud. Przypomnijmy, że o przebudowie ślepo zakończonej, niewielkiej ul. Rynek Kleparski mówiło się od wielu lat, ale długo nic w tej sprawie nie robiono.