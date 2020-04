Kraków. Rynek Główny nadal dziurawy. Kolejny raz trzeba likwidować przecieki do podziemnego muzeum

W 2018 r. wykonano prace zabezpieczające pomieszczenia podziemnego muzeum przed wodą, których koszt wyniósł ponad 850 tys. zł. Woda nadal jednak wdzierała się do muzeum pod płytą Rynku. Przedostawała się również do piwnic pod Wieżą Ratuszową (okazało się, że wpływ na to ma wjeżdżanie na płytę Rynku ciężkich samochodów i ustawianie urządzeń związanych z organizacją imprez). W przetargu na ubiegłoroczne prace wybrano ofertę za 310,8 tys. zł.

Podziemne muzeum oficjalnie zostało otwarte 24 września 2010 r. Stałą ekspozycję, zatytułowaną „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa”, udostępniono tam trzy dni po otwarciu. Jest to multimedialne widowisko - podróż w czasie, w której można poczuć atmosferę panującą na średniowiecznym rynku. W podziemnym muzeum znajduje się ok. 700 eksponatów, ok. 500 elektronicznych odwzorowań zabytków, ok. 600 rekonstrukcji 3D, 13 filmów, 7 manekinów i makiet.