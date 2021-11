Kraków. Ruszyły zapisy do 17. Biegu Sylwestrowego. Limit startujących wynosi 1500 osób (krzyk)

Ruszyły zapisy do udziału w Krakowskim Biegu Sylwestrowym, który wraca do kalendarza imprez po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Zapisy internetowe potrwają do 22 grudnia (do godz. 11), a następnie będą przyjmowane w biurze zawodów 30 i 31 grudnia, pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit startujących, który został ustalony na 1500 osób.