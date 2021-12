Kraków. Ruszył remont na ul. Stella-Sawickiego. Są zmiany w komunikacji miejskiej [ZDJĘCIA]

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu odcinek ten zostanie całkowicie zamknięty. Wyznaczony objazd prowadzić będzie ulicami: Medweckiego i Marii Dąbrowskiej. Drogowcy będą pracować tam do poniedziałku, 6 grudnia (do wczesnych godzin porannych)*. Koszt remontu to ponad 1, 2 mln zł.