Kraków. Ruszył kolejny etap przeprowadzki Szpitala Uniwersyteckiego. Ostry dyżur już nieczynny

Przerwa w funkcjonowaniu uniwersyteckiego SOR-u jest konieczna, by na południe Krakowa przewieźć sprzęt nieustannie służący do ratowania zdrowia i życia mieszkańców całego regionu. Ostry dyżur przy ul. Kopernika 50 został zamknięty we wtorek o godz. 7 rano i zostanie ponownie otwarty w środę o godz. 7 rano już w Prokocimiu. W nowej siedzibie SU przy ul. Jakubowskiego 2 będzie miał on swoją siedzibę w budynku F.

Przeprowadzka SOR-u to część kolejnego etapu wielkich przenosin uniwersyteckich klinik do innowacyjnego kompleksu, który powstał na południu Krakowa. We wtorek oprócz ostrego dyżuru adres zmieni jeszcze oddział neurologii, neurochirurgii, chirurgii naczyniowej, leczenia udarów oraz II oddział kardiologii i interwencji sercowo-naczyniowych.

Dyrekcja szacuje, że łącznie we wtorek transportu do nowej siedziby będzie wymagało ok. 70 pacjentów przebywających obecnie na tych oddziałach. Duża część z nich to osoby w ciężkim stanie, wszyscy do Prokocimia pojadą więc karetkami z lekarzem bądź ratownikiem na pokładzie. Kolumny ambulansów przez miasto będzie transportować policja. Pierwsze mają wyruszyć z centrum miasta ok. godz. 9. W środę i czwartek zgodnie z planami przewiezionych do nowej siedzibie zostanie jeszcze ok. 130 chorych.