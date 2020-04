Kraków. Ruszają konsultacje społeczne w sprawie parku przy ulicy Karmelickiej

Konsultacje będą przeprowadzane na podstawie przygotowanej koncepcji parku autorstwa Katarzyny Wysockiej i Wojciecha Kurka. Analiza złożonych ankiet elektronicznych ma posłużyć do opracowania wytycznych dla konkursu architektoniczno- urbanistycznego dotyczącego zagospodarowania przestrzeni przy ul. Karmelickiej, który ma zostać zorganizowany w II kwartale 2020 r.

Konsultacje społeczne w sprawie budowy parku przy ul. Karmelickiej składać się będą z trzech etapów. - Ze względu na sytuacje epidemiczną pierwszy etap konsultacji zostanie przeprowadzony przy użyciu ankiety elektronicznej dostępnej w dniach od 9 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. na stronie www.dialoguj.pl oraz dyżurów telefonicznych z udziałem ekspertów - informuje ZZM.

Projekt zakłada: - rekultywację terenu, który obecnie służy jako parking; - wprowadzenie roślin - drzew takich, jak: jesion wyniosły, kasztanowiec zwyczajny, lipa drobnolistna, klon pospolity, platan klonolistny, jabłoń ozdobna, jarząb pospolity oraz krzewów, łąki kwietnej, traw, pnącz, bylin, które które nasadzone naturalistycznymi grupami zmienią obecnie martwą, wyżwirowaną powierzchnię w zieloną przestrzeń; - wprowadzenie ławek oraz innych elementów małej architektury praktycznych i wygodnych dla użytkowników tak, by stworzyć na terenie parku małe kąciki czytelnicze; - zachowanie historycznych poideł w murze dawnych koszar od strony ulicy Kochanowskiego; - stworzenie przestrzeni na terenie parku umożliwiającej spotkania literackie i wystawy plenerowe; - budowę alejek, w tym ciągu pieszego łączącego ul. Karmelicką z ul. Dolnych Młynów; - wykonanie oświetlenia parku; - likwidację ogrodzenia pomiędzy terenem wojewódzkiej Biblioteki Publicznej a terenem parku, zgodnie z zawartym porozumieniem; - remont zdewastowanego ogrodzenia i budowę trzech wejść do parku od strony ul. Kochanowskiego, Karmelickiej i Dolnych Młynów.

III etap obejmie warsztaty projektowe zaplanowane na IV kwartał br. - Mieszkańcom zostanie zaprezentowana koncepcja wybrana podczas głosowania. Celem warsztatów będzie jej szczegółowe omówienie, jak również zebranie ewentualnych uwag do opracowania finalnego projektu parku przy Karmelickiej - zaznaczają w ZZM.

Autorką wniosku w ramach Budżetu Obywatelskiego jest Natalia Nazim, a sam projekt powstał we współpracy z Katarzyną Wysocką, Wojciechem Kurkiem, Moniką Bogdanowską, Mariuszem Waszkiewiczem (Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody) i Łukaszem Maśloną w ramach kontynuacji prowadzonej od 2017 roku wspólnie akcji "3xTAK dla zieleni w rejonie Rajskiej".

Ze względu na podpisane w listopadzie 2018 roku porozumienie pomiędzy Wojewódzką Biblioteką Publiczną a ZZM dotyczące tego, że teren pomiędzy biblioteką a parkiem nie będzie ogrodzony, a co za tym idzie planowana Zielona Czytelnia biblioteki i park przy Karmelickiej będą stanowić jedną całość, postulat strony społecznej jest taki, by powstał jeden spójny projekt na cały ten obszar.

Ze względu na ograniczenia finansowe projektu do kwoty 2 mln zł, wnioskodawczyni dołożyła wszelkich starań, aby zakres projektu był możliwy do wykonania w kwocie 2 mln zł, jednak zdaje sobie sprawę z tego, że pomimo tego, w trakcie realizacji być może będzie potrzeba ograniczenia zakresu projektu i wyraża na to zgodę.