Kraków. Ruszają bezpłatne szczepienia przeciwko meningokokom typu B dla dzieci do 2 roku życia. Zarejestruj się

Meningokoki są najczęstszą przyczyną zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub sepsy, określanymi wspólnie mianem inwazyjnej choroby meningokokowej. Stanowi ona bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia, dlatego osoba z podejrzeniem takiego zakażenia powinna natychmiast trafić do szpitala. Jedyną swoistą metodą profilaktyki zakażeń meningokokowych są szczepienia ochronne.

W tym roku szczepienia będą wykonywane w Centrum Medycznym iMed24 przy ul. prof. M. Życzkowskiego 29 w Krakowie. Rejestracja na szczepienie jest możliwa od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 20.00 oraz w soboty od godz. 8 do 14 pod numerem telefonu 12 376 31 36 lub pod numerem infolinii 12 376 31 31. Podczas rejestracji wyznaczony zostanie dzień i godzina przyjęcia pacjenta.

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń dzieci. Szczepienia realizowane będą do wyczerpania limitu szczepionek, jednak nie dłużej niż do 7 grudnia. Prowadzona będzie również lista dzieci oczekujących na udział w programie.