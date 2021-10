Kraków. Rozpoczęto budowę zaplecza technicznego dla Kolei Małopolskich [ZDJĘCIA]

Powierzchnia terenu terenu objętego inwestycją wynosi 3,38 ha (dzierżawa na 30 lat od PKP). Projektowane wymiary zewnętrzne hali to ok. 36 m x 141 m. Zaplecze pomieści nawet do 30 pojazdów 4 i 5 członowych. Budynek zostanie podzielony na cztery strefy, w których znajdować się będzie część warsztatowo-naprawcza, biurowo-socjalna, magazynowa i myjnia taboru.