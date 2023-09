Kraków. Rozpoczęto budowę Ogrodu Profesorskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym Piotr Rąpalski

Ogród Profesorski, będzie przestrzenią posiadającą elitarny charakter, wyróżniający go wizualnie w przestrzeni Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ma on pełnić funkcję reprezentacyjną i wypoczynkową. Będzie to również miejsce służące rozmowom oraz przestrzenią naukowych rozważań. Ponadto na jego terenie będą odbywać się rozmaite spotkania oraz okolicznościowe uroczystości. Ogród Profesorski ma być gotowy w listopadzie.