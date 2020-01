Kraków. Rozkopana ulica Myślenicka będzie jak nowa. Tylko kiedy? [ZDJĘCIA]

Do marca bądź kwietnia potrwają jeszcze prace, prowadzone przez miejskie wodociągi na remontowanej ulicy Myślenickiej w Krakowie. Później swoje roboty będą mogli wznowić drogowcy. Planuje się, że będzie to wiosną. - Chcemy jak najszybciej wymienić starą, popękaną nawierzchnię, jak zostało to już zrobione na: I, II i III etapie inwestycji - tak by droga przez kolejne lata służyła kierowcom i poprawiała komfort podróżowania - podkreślają w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. Do remontu pozostał ostatni, najbardziej zniszczony odcinek ulicy Myślenickiej.

WIDEO: Krótki wywiad Zobacz też Systemy pomagają kierowcy. Większe bezpieczeństwo i komfort jazdy Wideo