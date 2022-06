Kraków. Rozebrany XIX-wieczny dom młynarza w Mogile składany na nowo. Będzie częścią muzeum cystersów

- Po wielu komisjach fachowcy zajmujący się pracami przy budowlach drewnianych uznali, że prace konserwatorskie i naprawcze przy obiekcie pozostawionym na miejscu w całości nie dadzą odpowiedniego rezultatu (m.in. dolne drewniane belki były zgniłe i do wymiany) i dom długo nie przetrwa. Dlatego zapadła decyzja o rozbiórce i złożeniu budynku na nowo - tłumaczy nam ojciec Mateusz Kawa z opactwa cystersów w Mogile, kustosz Muzeum Kultury i Duchowości Cystersów.

Jak zwraca uwagę Antoni Łapajerski, miłośnik historii Nowej Huty, autor strony na Facebooku "Nowa Huta mniej znana", drewniany dom przy ul. Klasztornej 11a to jeden z ostatnich reliktów XIX-wiecznej zabudowy wsi Mogiła. Został dobudowany do młyna, który wcześniej należał do cystersów, a użytkowany był przez różnych młynarzy na zasadach dzierżawy, później na prawach wieczystej dzierżawy.