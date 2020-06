Kraków. Rozbudowa al. 29 Listopada w końcu ruszy w sierpniu tego roku? Jest na to szansa

Za realizację inwestycji odpowiada Zarząd Inwestycji Miejskiej. Tam czekają na ZRID i podkreślają, że jeżeli tylko dostaną taką decyzję, to jak najszybciej będą chcieli doprowadzić do rozpoczęcia prac budowlanych. - Niedawno otrzymaliśmy powtórną decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczącą oddziaływania inwestycji na środowisko. Czekamy jeszcze na zgodę PKP na odstępstwa od przepisów w związku z planowanym przebiegiem drogi pod linią kolejową. Liczymy, że w tym przypadku otrzymamy taką decyzję w najbliższym czasie. Pozostaje jeszcze ZRID. Jeżeli zostanie wydany do końca czerwca i nie będzie odwołań, to jest szansa rozpoczęcia budowy w sierpniu. W przypadku odwołań termin może się przesunąć na jesień - informuje Jan Machowski z ZIM.