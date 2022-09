Kraków. Rozbudowa al. 29 Listopada: Od dziś zmiany w organizacji ruchu w rejonie ul. Dobrego Pasterza Marcin Banasik

Zmiany organizacja ruchu na al. 29 Listopada dotyczą odcinka od ul. Woronicza do ul. Pocieszka. Ma to związek z kolejnym etapem prac przy rozbudowie „wylotówki” na Warszawę. W rejonie prowadzonych robót zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h. Ruch pieszych odbywać się będzie wyznaczonymi korytarzami.