Kraków. Rośnie apartamentowiec na Stradomiu. Ratują polichromie, ale inwestycja wciąż wzbudza kontrowersje [ZDJĘCIA]

Trwa budowa apartamentowca Angel Stradom. Wśród mieszkańców wiele kontrowersji wzbudza to, co się dzieje w ramach tej inwestycji z zabytkowymi pozostałościami dawnego kościoła św. Jadwigi oraz kamienicą przy ul. Stradomskiej. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac na budowie oraz odkryte tam cenne polichromie.

FLESZ - Komu rząd dopłaci do wakacji? - Jestem wstrząśnięty tym, co się dzieje z inwestycją przy ulicy Stradomskiej. Widać, że z zabytkowego budynku, którego część stanowią mury dawnego kościoła św. Jadwigi została właściwie tylko fasada - komentuje historyk Jan Jarosz. Przedstawiciele inwestora tłumaczą, że wszystko odbywa się zgodnie z decyzjami administracyjnymi. - Wszystkie prace prowadzone są w oparciu o projekt budowlany, który uzyskał akceptację małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a następnie na jego podstawie uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę - podkreśla Dominik Szobak, reprezentujący inwestora firmę Angel Poland. - W części budynku, w którym mieścił się kościół św. Jadwigi prowadzone są etapowo roboty mające na celu przywrócenie pierwotnej, otwartej przestrzeni w dawnym kościele. Są to roboty rozbiórkowe obejmujące wtórne wewnętrzne elementy konstrukcji. Prowadzone są także roboty przygotowawcze do wzmocnienia konstrukcji ścian zewnętrznych i sklepień - dodaje. Przypomnijmy, że przy ul. Stradomskiej 12-14 firma Angel Poland zabytkową kamienicę ma zaadaptować na hotel. Historia tej nieruchomości sięga XIV wieku, kiedy wzniesiono kościół św. Jadwigi. Przy świątyni powstał klasztor oraz szpital i cmentarz. Na przełomie XVIII i XIX w. kościół został przebudowany przez Austriaków na obszerną kamienicę, ale w murach gmachu zachowano część dawnej świątyni. W budynku była poczta, później siedziba władz wojskowych, a po II wojnie światowej - mieszkania. W tyle, za kamienicą, funkcjonowało miejskie przedszkole, które zostało wyburzone. W jego miejscu powstaje apartamentowiec Angel Stradom z podziemnym parkingiem na 150 aut. W 2018 roku podczas wykopów pod apartamentowiec odkryto dawny cmentarz z 1609 ludzkimi szczątkami. Szkielety zostały przewiezione do Raciborska koło Wieliczki, gdzie złożono je w krypcie w przycmentarnej kaplicy. W ramach inwestycji Angel Stradom w hotelowej części inwestycji prowadzone są obecnie roboty konstrukcyjne. - W kamienicy frontowej wykonywane są płyty fundamentowe stanowiące uzupełnienie wcześniej wzmocnienia fundamentów jak również prace przy hydroizolacji piwnic - informuje Dominik Szobak. - Postępują również prace przy rekonstrukcji budynku dawnych stajni i wozowni oraz realizacja nowego skrzydła hotelowego zlokalizowanego we wschodniej części nieruchomości - dodaje. Zaznacza też, że poza terenem budowy, w specjalnie przygotowanej pracowni konserwatorskiej, zakończony został także kolejny etap specjalistycznych prac konserwatorskich związanych z renowacją polichromii uratowanych z kamienicy frontowej oraz dawnego kościoła. - W piątek 29 maja, prace te zostały odebrane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków bez uwag, a polichromie docelowo wrócą do budynku po zakończeniu wszelkich brudnych i mokrych robót. Elementy te zostały pieczołowicie zrekonstruowane i poddane zabiegom konserwatorskim. Teraz trafią w miejsca, gdzie były wcześniej i niszczały - podkreśla Dominik Szobak. Równolegle trwają prace związane z budową oraz montażem instalacji w budynku, gdzie będą apartamenty. Na ukończeniu są już tam roboty konstrukcyjne. W czerwcu planowane jest rozpoczęcie robót tynkarskich, izolacyjnych oraz elewacyjnych. Zakończenie budowy apartamentowca planowane jest na marzec 2021 r., a hotelu na koniec 2021 r. Miasto sprzedało zabytkową kamienicę przy ul. Stradomskiej firmie Angel Poland pod koniec 2013 r. za ok. 28 mln zł. Argumentacja była taka, że zabytkowy budynek popadał w ruinę, a miasto nie miało pieniędzy na jego odnowienie. W październiku 2015 r. prezydent Krakowa wydał „wuzetkę” a w maju 2017 r. pozwolenie na budowę, dotyczącą przebudowy kamienicy na hotel, a w miejscu przedszkola na wybudowanie apratmentowca z podziemnym parkingiem. Wszystko odbyło się za zgodą ówczesnego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jesienią 2017 r. firma Angel Poland rozpoczęła prace związane z przebudową zabytkowego dawnego kościoła św. Jadwigi i kamienicy przy ul. Stradomskiej 12-14 oraz budową na tylnej działce apartamentowca - w miejscu dawnego przedszkola, które zostało wyburzone. Czytaj także Najmodniejsze fryzury damskie w 2020 r. Prawdziwe hity!

