Kraków. Rewolucyjne zmiany w ruchu pod Wawelem i na ulicach w centrum. Mniej miejsc dla aut, więcej dla pieszych i rowerzystów - szczegóły

- W maju nowe rozwiązania będą wprowadzone od ronda Grunwaldzkiego, przez most Grunwaldzki, na fragmentach ulicy Dietla oraz na całej długości ulicy Wielopole, a także ulicy Grzegórzeckiej (w kierunku ronda Grzegórzeckiego). Obecnie prace rozpoczęły się na ulicy Wielopole, potem realizacja zmian w organizacji ruchu dotyczyć będzie ulicy Dietla. To będzie m.in. montaż znaków, malowanie oznakowania poziomego, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyznaczenie nowych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych - informują w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Przypomnijmy, że w ramach krakowskiej Tarczy dla Mobilności na początek ma zostać wydzielonych ok. 7 km tymczasowych dróg dla rowerów na pasach ruchu dla samochodów. Powstaną one na ul. Grzegórzeckiej, Wielopole, Dietla, Westerplatte - św. Gertrudy. Most Grunwaldzki ma stać się "lejkiem" ruchu rowerowego, gdzie spotkają się trasy od strony Ruczaju i ronda Matecznego.