Kraków. Retro Potańcówka w rytmie lat 70-tych! Cofnij się w czasie i poczuj magię disco na Retro Potańcówce w Nowej Hucie! Magda Habel

ARTzona przenosi nas tego lata w klimat szalonych lat '70 JOANNA URBANIEC / POLSKA PRESS Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Sobota, 8 czerwca, to wyjątkowy dzień dla mieszkańców Nowej Huty. Tego dnia w ARTzona Ośrodku Kultury Norwida odbędzie się wyjątkowe wydarzenie inspirowane latami 70-tymi. Nowa Huta - młodsza siostra Krakowa to najlepsze miejsce by odtworzyć ten klimat.